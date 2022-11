È morto Roberto Maroni, ex presidente della Lombardia

È morto Roberto Maroni, ex presidente della Regione Lombardia che aveva deciso di non ricandidarsi per un secondo mandato da governatore dopo avere scoperto una grave malattia. La stessa che, nella mattina del 22 novembre, lo ha portato alla morte nella sua casa in provincia di Varese. Aveva 67 anni.

Tra i fondatori della Lega nord con Umberto Bossi, è stato ministro anche degli Interni e anche vicepresidente del consiglio. Era poi stato il protagonista del rinnovamento del partito con “le scope” dieci anni fa.

Roberto Maroni e l’impegno per Monza e Brianza

Il suo mandato da governatore lombardo aveva portato molto alla Brianza e in particolare a Monza, con un rapporto costruttivo anche con il sindaco Pd Roberto Scanagatti: con lui i fondi per il Gran premio e l’autodromo ma soprattutto l’accordo di programma che ha portato la Lombardia nella proprietà indivisa della Reggia con una dote di 55 milioni di euro.

Lo ha ricordato tra gli altri Fabrizio Sala, Forza Italia, che lo ha affiancato come vicepresidente: “Non ho parole, solo un enorme dolore – ha scritto – Ci lascia un grande uomo, un grande politico, un grande amico. Ciao Bobo”.

“Ci ha lasciati Roberto Maroni – ha scritto l’attuale presidente, Attilio Fontana – Piango l’addio di un amico con il quale ho condiviso gran parte della mia vita politica. Una persona intelligente e mai sopra le righe. Presidente della Lombardia, ministro e segretario federale della Lega. Nel cuore ha sempre avuto i Lombardi e la Lombardia. Riposa in pace”.