Morte Maroni, Fabrizio Sala: “Diede inizio ai maxi investimenti per Villa reale e Autodromo”

“Fu Roberto Maroni che diede inizio ai maxi investimenti per il comparto Villa Reale e Autodromo”. Il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala ha ricordato il ruolo dell’ex presidente scomparso nella mattina del 22 novembre. Maroni era stato al Pirellone dal 2013 al 2018 e Sala ne era stato vice dal 2015.

Morte Maroni, Fabrizio Sala: “Lungimiranza e spirito visionario”

“È stato un onore – commentato – poter collaborare con lui e vedere realizzarsi ottimi risultati non solo per la Brianza ma per tutto il nostro territorio. Non ho parole, solo un dolore immenso. Roberto Maroni era un grande uomo, un grande politico e un grande amico. La sua lungimiranza, il suo spirito visionario e la sua grande preparazione saranno sempre un esempio per me”.