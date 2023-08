Desio, con l’auto a noleggio per spacciare: arrestato un 32enne senza fissa dimora

Avrebbe utilizzato una autovettura presa a noleggio da un prestanome per la consegna a domicilio della droga un 32enne arrestato dai carabinieri di Desio che hanno quindi stroncato sul nascere una attività di spaccio di stupefacenti appena avviata dall’uomo, un extracomunitario, incensurato, nullafacente, in Italia senza fissa dimora.

Desio, il 32enne ha saltato il posto di blocco dell’Arma: lancia un pacchetto con la droga

Nella serata di sabato 26 agosto i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Desio hanno intimato l’alt alla vettura condotta dall’uomo che procedeva a velocità sostenuta nel centro abitato, a Desio. Il conducente, tuttavia, ha ignorato l’alt, proseguendo la marcia: ne è scaturito un inseguimento terminato quando la pattuglia è riuscita a sbarrandogli la strada. Il fuggitivo nel frattempo ha lanciato dal finestrino un involucro recuperato dai militari con 12,5 grammi di sostanza “verosimilmente stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in dosi” dicono dall’Arma.

Sottoposto a perquisizione personale, l’uomo è stato inoltre trovato in possesso della somma in contante di 675 euro suddivisa in banconote di vario taglio, presumibilmente provento dell’attività di “cessione”. In Tribunale, a Monza, dopo la convalida dell’arresto è stato rimesso in libertà senza l’adozione di misure cautelative, in attesa del processo che verrà celebrato a dicembre, atteso la concessione dei richiesti termini a difesa.