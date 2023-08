Arcore, si barrica in casa per disfarsi di un minimarket della droga: arrestato 28enne

Un supermarket della droga – 36 grammi di cocaina, 226 di hashish, 200 pastiglie e 15 grammi di ecstasy, 35 grammi di ketamina e 9 fiale di liquido thc – in casa di un arcorese 28enne arrestato dai carabinieri della Compagnia di Monza durante una operazione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato.

Arcore, arrestato 28enne con minimarket della droga

Tutto è partito quando il 28enne, fermato a Monza da una pattuglia della sezione radiomobile dell’Arma, è stato scoperto trasportare in auto 1 grammo di ketamina. I militari monzesi hanno quindi deciso di effettuare una perquisizione domiciliare ma una volta giunti alla abitazione il 28enne si sarebbe barricato impedendo l’accesso ai carabinieri, costretti a forzare il portone e a fare irruzione.

Avrebbero quindi sorpreso l’uomo mentre tentava di disfarsi delle sostanze stupefacenti, tutte sottoposte a sequestro. In camera da letto è stato rinvenuto e requisito materiale per il confezionamento e 7.000 euro in contanti. Lo stupefacente, spiegano dall’Arma monzese: “sarà inviato in laboratorio per le analisi qualitative mentre l’ arrestato, da ritenersi non colpevole fino a sentenza definitiva, su disposizione della Procura della Repubblica di Monza, è stato associato in casa circondariale di Monza in attesa del rito di convalida“.