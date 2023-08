Monza, pusher arrestato nello stabile abbandonato: aveva cocaina e centinaia di euro

Viveva in uno stabile abbandonato a Monza e la polizia l’ha trovato in un locale chiuso a chiave, per cui è stato necessario forzare l’ingresso. È stato arrestato un cittadino marocchino di 30 anni, irregolare in Italia e in possesso di droga già divisa in dosi pronta per essere ceduta.

Monza, pusher arrestato nello stabile abbandonato: pattuglie della polizia in azione il 16 agosto

Le pattuglie della Squadra Mobile e della Squadra Volanti sono entrate in azione alla mattina del 16 agosto, impegnate nell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sono intervenute nell’area dismessa e sotto osservazione per la presenza di occupanti abusivi.

L’uomo è stato trovato in possesso di centinaia di euro in banconote di vario taglio, provento di una probabile attività di “spaccio “ di sostanze stupefacenti. Accompagnato in Questura, è stato sottoposto agli accertamenti utili per risalire alle sue complete generalità.

Monza, pusher arrestato nello stabile abbandonato: cocaina e denaro sequestrati

Tutta la sostanza in suo possesso è stata sottoposta all’esame preliminare narco test che dava esito positivo: era cocaina. È stata sequestrata insieme al denaro.