Vimercate: bar chiuso per droga e motivi di ordine pubblico

Droga nel bagno e all’esterno dietro una fioriera. Così, dopo un controllo della polizia, è stata decisa la chiusura per trenta giorni di un bar nella via centrale di Vimercate. Gli agenti hanno apposto i sigilli nella mattinata del 10 agosto.

Vimercate: bar chiuso per droga, trovata suddivisa in dosi nel bagno e dietro le fioriere all’esterno

Il controllo straordinario risale al 21 luglio: in quell’occasione è stata rinvenuta e sequestrata a carico di ignoti, all’interno nel bagno comune e all’esterno del bar dietro una fioriera vicino ai tavolini, una quantità di sostanza stupefacente appositamente suddivisa in involucri di cellophane, dosi confezionate e pronte per essere spacciate.

Vimercate bar chiuso polizia

Vimercate: identificati diversi avventori con precedenti per diversi reati

E anche durante quel controllo, così come in passato, sono stati identificati diversi avventori con precedenti di polizia per spaccio di sostanze stupefacenti, guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche, rapina, lesioni personali, violenza sessuale, violazione degli obblighi di sorveglianza speciale, detenzione illegale di armi comuni da sparo, evasione, minacce, violenza privata, furto.

Vimercate: già diversi interventi per liti e persone moleste

Nel corso del tempo erano già stati effettuati diversi interventi, in seguito a chiamate al numero unico di emergenza 112, per episodi di liti all’esterno del locale e per la presenza di persone moleste, facendo sorgere un quadro preoccupante per l’ordine e la sicurezza pubblica.