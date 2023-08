Monza: sgomberato l’ex Macello, abusivi allontanati dopo segnalazioni dei cittadini

Sette occupanti abusivi allontanati, cinque extracomunitari senza fissa dimora e uno italiano residente nel Milanese. È il bilancio dello sgombero da parte di polizia di Stato e polizia locale dell’area dell’ex Macello di Monza, in via Procaccini. Gli agenti sono intervenuti nella mattina di venerdì 18 agosto dopo alcune segnalazioni di cittadini.

Monza: sgomberato l’ex Macello, cinque extracomunitari con precedenti

I cittadini extracomunitari sono risultati tutti irregolari sul territorio italiano. Si tratta di un cittadino marocchino di 26 anni, domiciliato in provincia di Lecco, con numerosi precedenti per spaccio di droga e reati contro il patrimonio; un altro cittadino trentenne nato in Libia, con cittadinanza marocchina, senza fissa dimora, più volte condannato e denunciato per rapina e spaccio di sostanze stupefacenti e con divieto di dimora in Lombardia, più volte violato e denunciato.

Un altro cittadino marocchino di 22 anni senza fissa dimora e con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, già collocato al Cpr di Potenza e dimesso a luglio dopo la richiesta di asilo politico e senza essersi mai presentato in sede di audizione in Commissione.

Poi un altro cittadino marocchino 30enne già denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti, senza fissa dimora, con precedenti per spaccio e un altro cittadino marocchino 18enne, senza fissa dimora e con precedenti per rapina, furto aggravato e spaccio di sostanza stupefacente.

Monza: sgomberato l’ex Macello, saranno allontanati

Nei loro confronti è stato adottato il provvedimento di allontanamento dal territorio italiano entro sette giorni.

Monza: sgomberato l’ex Macello, foglio di via per il cittadino italiano

Al cittadino italiano, residente a Cinisello Balsamo, è stato dato il foglio di via dal Comune di Monza.