Controllo straordinario dei carabinieri a Desio, Lissone e Varedo: quattro denunce per guida in stato di ebbrezza

Servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Desio, Lissone e Varedo, nel corso del fine settimana che si è appena concluso, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Desio. I militari hanno

disposto posti di controllo lungo le principali arterie stradali per prevenire il fenomeno della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. Durante il servizio sono state complessivamente controllate 13 autovetture e 45 persone.

Controlli aa Desio, Lissone e Varedo: a una persona sequestrata l’auto

I militari hanno denunciato quattro persone per “guida in stato di ebrezza”. A una è stata anche sequestrata l’autovettura in quanto aveva un tasto alcolemico decisamente superiore ai limiti consentiti dalla legge. Un quinto trasgressore è stato sanzionato con il ritiro della patente perché trovato in possesso di sostanza stupefacente: verrà segnalato all’Autorità Amministrativa.