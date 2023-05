Controlli sulla movida di Monza: 32 identificati sotto i portici in piazza Duomo

Controlli sulla movida monzese dopo che negli ultimi fine settimana si erano registrati eccessi con azioni violente e lanci di bottiglia. Sabato sera agenti della polizia di Stato, con equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano e due pattuglie della polizia locale, si sono concentrati sulle aree di maggiori aggregazione giovanile nel centro di Monza.

Controlli sulla movida di Monza: 94 identificati in tutto, 12 con precedenti

In tutto sono state identificate 94 persone, di cui 12 con precedenti di polizia.

In particolare in piazza Duomo gli agenti hanno identificati 32 ragazzi, nati tra il 1999 ed il 2007, riuniti sotto i portici.

Controlli sulla movida di Monza: tre multati, bevevano whisky in strada

Poco lontano, nel vicolo via Lambro, sono stati identificati tre ragazzi del 2000, del 2003 e del 1999, di origini extracomunitarie, sanzionati perché stavano bevendo una bottiglia di whisky per strada in violazione del regolamento di polizia urbana. I ragazzi sanzionati hanno tutti precedenti per rissa e reati contri il patrimonio.