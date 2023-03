Monza: un gruppo di lavoro ristretto per gestire la movida

Sarà un gruppo permanente di lavoro ristretto, con due rappresentanti dei commercianti e due dei residenti, a valutare le mosse sulla movida nella zona di via Bergamo e via De Gradi a Monza, dove tuttora vige l’ordinanza di Ztl in scadenza a fine marzo.

Monza: gruppo di lavoro ristretto per la movida, ristoratori e commercianti con i residenti

Ristoratori e commercianti giovedì sono stati ricevuti in Comune, nei prossimi giorni gli amministratori incontreranno i residenti.

“Dobbiamo trovare un punto di incontro efficace tra la volontà di supportare le attività degli esercenti e i diritti alla quiete dei residenti – spiega Carlo Abbà, assessore al marketing e attività produttive che ha convocato la riunione – Per questo voglio istituire un gruppo permanente di lavoro con due rappresentanti dei commercianti e due dei residenti per meglio valutare i provvedimenti e ponderarne l’efficacia”.

Monza: gruppo di lavoro ristretto per la movida, allo studio l’estensione dell’ordinanza Ztl

Nei prossimi giorni sarà considerata l’opportunità di prolungare l’ordinanza che istituisce limitazioni al traffico in alcuni giorni della settimana e che consente di utilizzare i marciapiedi per posizionare i tavoli. Resta da valutare la modalità di accesso pedonale alla zona, utilizzando in sicurezza la sede stradale.

L’assessore Abbà ha precisato che il prolungamento dell’ordinanza sarà accompagnato “da una serie di raccomandazioni per i commercianti finalizzate al rispetto della quiete pubblica e alle prescrizioni già contenute nel Regolamento di Polizia Urbana”.