Case e auto: a Monza furti anche in pieno giorno

È un’escalation di furti di auto e nelle abitazioni di Monza. Nelle ultime settimane i racconti di case svaligiate anche in pieno giorno sono sempre più numerosi. Una lettrice del Cittadino racconta invece di come le hanno rubato l’auto, parcheggiata in via Damiano Chiesa.

«Era una Bmw serie di dieci anni – racconta – l’ho parcheggiata la sera nella traversa di via Frisi. Ho capito dopo che la zona è poco illuminata. Alla mattina quando sono scesa per riprenderla non c’era più».

A Monza furti anche in pieno giorno: auto nel mirino in zona Boschetti e parco

Nella stessa zona e nelle vie vicino al parco sono tantissime le auto che vengono depredate della plancia di controllo.

«Le marche più gettonate – come ripetono le forze dell’ordine a chi si presenta per la denuncia – sono Audi e BMW». Evidentemente quelle con la parte elettronica che fa più gola ai ricettatori di parti di ricambio.

In qualche caso il “lavoro” è fatto di fino, senza strappare i cavi di collegamento, in altri i danni sono ingenti perché il sistema di gps e la centralina di comando delle auto sempre più ingegnerizzate è strappata brutalmente.

A Monza furti anche in pieno giorno: gli appartamenti

Poi ci sono i furti negli appartamenti: due case svaligiate nei condomini di parco 80 in via Ramazzotti in pieno giorno la scorsa settimana.

All’ennesimo furto i residenti di un condominio di via Palestrina hanno creato una chat di condomini. «Lo facciamo per essere sempre in contatto – dicono – ci diamo i turni per uscire alla sera, magari con il cane e monitorare la strada. Se ci sono rumori sospetti o allarmi che partono stiamo allerta».

A Monza furti anche in pieno giorno: famiglia derubata per tre volte

Nessuno si è accorto invece di un furto nel pomeriggio di mercoledì scorso in un condominio di via Mozart. Ai ladri è bastato scavalcare la ringhiera del balcone a piano terra, rompere il vetro della porta finestra per avere accesso all’appartamento.

Magro il bottino: «Cercavano oro e contanti – spiega la proprietaria – non ha non trovato nulla e hanno lasciato anche il pc al proprio posto».

Nello stesso quartiere, in via Monteverdi, una famiglia è stata presa di mira per ben tre volte: «Per due volte tra ottobre e febbraio ho trovato l’auto parcheggiata in strada senza fari, con i vetri rotti e la plancia divelta – spiega il proprietario – una settimana prima ho messo in fuga i ladri che avevano già forato un serramento per poter entrare mentre eravamo in casa. È una situazione invivibile».

Tra i cittadini c’è molta rabbia: «Non si può vivere così – racconta una lettrice che vive e lavora nel centro storico – a me è capitato di assistere ad un tentativo di scasso in via Frisi. Ero fuori con il cane, ho chiamato le forze dell’ordine e sono rimasta in attesa del loro arrivo perché mi hanno chiesto di pedinare il ladro che nel giro di pochi minuti era riuscito ad entrare in due appartamenti. Alla fine l’hanno arrestato in flagrante, ma a quanto mi risulta è stato rilasciato dopo pochi giorni».

Furti a Monza: i dati della Questura

I dati diffusi dalla Questura dicono che nel 2022 ci sono state 492 denunce per furto con 164 intrusioni in abitazioni contro le 136 del 2021. Secondo i dati de Il sole 24 ore ci sono stati 1369 furti di cui 322 in abitazioni, 846 denunce per furti d’auto (97 ogni 100 mila abitanti) e 125 denunce di furti con strappo.

«Il vero problema- dice la nostra lettrice- è che ormai la gente è così demotivata che non va nemmeno più a denunciare. Invece bisogna farlo per far emergere la gravita del problema».