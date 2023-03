Contro furti in abitazione e truffe i carabinieri di Monza e Brianza insegnano il “controllo di vicinato”

A lezione di sicurezza con i carabinieri del comando provinciale di Monza e Brianza guidati dal colonnello Gianfilippo Simoniello: “controllo di vicinato”, dopo la firma del protocollo con la Prefettura, accelerano le attività costitutive in Brianza per la partecipazione responsabile dei cittadini alla sicurezza delle proprie città, in collaborazione con i presidi dell’Arma.

“Controllo di vicinato”: nel 2022 protocollo di intesa promosso dalla Prefettura di Monza

Perché la sicurezza è un bene comune, si fa sempre più attiva la partecipazione dei cittadini e delle istituzioni locali perché sia più integrata ed efficace: di qui il Protocollo d’intesa promosso nel 2022 dalla Prefettura di Monza e della Brianza con i Comuni della Provincia per lo sviluppo in ogni centro abitato di della rete del “controllo di vicinato”, cittadini con gli occhi aperti su quello che accade per dare una mano alle Stazioni Carabinieri nella loro risposta operativa sul territorio soprattutto nei reati più diffusi e stigmatizzati come i furti in abitazione e le truffe a domicilio in danno di anziani.

“Controllo di vicinato”, i carabinieri insegnano come renderlo efficace

Uno strumento molto efficace quello del “controllo di vicinato“, ma da insegnare ai cittadini: per questo i Comandanti di Stazione dell’Arma hanno avuto incarico dal Comando Provinciale Carabinieri di Monza Brianza di rapportarsi con le Amministrazioni locali aderenti ed i referenti territoriali della rete, per fornire il proprio contributo professionale e soprattutto entrare in sinergia con i comitati, proprio per divulgare le opportunità dello strumento di interazione, “facendosi conoscere e conoscendo gli interlocutori che intendono attivarsi e valorizzare il protocollo d’intesa“.

“Controllo di vicinato”, previsti incontri nei comuni della Brianza

Sono già state effettuate assemblee pubbliche e incontri “apripista” da parte dei Comandanti di Stazione dell’Arma a Carnate e Barlassina, alla presenza di amministratori locali e cittadini, altri sono in calendario ed in via di programmazione: un’occasione da parte dei sottufficiali dell’Arma di illustrare le attività delle Stazioni Carabinieri e di “spiegare ed illustrare i termini del coinvolgimento dei privati cittadini nell’attività di controllo sociale del proprio territorio, in uno spirito di coesione e partecipazione responsabile, per rendere ancor più sicure le nostre città brianzole“.