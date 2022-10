Caro energia, Anaci Lombardia chiede di fare come Milano: riscaldamenti accesi dal 29 ottobre

L’ordinanza del sindaco di Milano Giuseppe Sala, che per la metropoli ha posticipato l’accensione degli impianti di riscaldamento al 29 ottobre, ha dato lo spunto al seregnese Renato Greca, presidente della Lombardia degli amministratori di condominio di Anaci, di proporre a tutti i sindaci attraverso i suoi colleghi di estendere il provvedimento su tutto il territorio regionale, salvo casi eccezionali nelle località montane e di confine.

Caro energia, Anaci Lombardia: in continuità con decreto Cingolani

Il provvedimento sarebbe in continuità con il piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del decreto Cingolani, che prevede, al fine dell’abbattimento dei consumi di gas naturale, l’introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione e di durata del periodo di riscaldamento.

Il provvedimento a cui Greca suggerisce ai colleghi di diffondere e di far applicare rafforza l’attenzione che gli amministratori di condominio hanno verso la tutela e la qualità dell’aria respirata dai cittadino visto che gli impianti termici ad uso civile costituiscono una rilevante, anche non la principale fonte di emissione elemento di inquinanti atmosferici. Ovviamente il provvedimento di Anaci è diretto esclusivamente alle abitazioni civili.

Caro energia, Anaci Lombardia: il problema delle spese condominiali non pagate

Il presidente regionale di Anaci, Renato Greca, ha colto l’occasione anche per affrontare un tema molto caldo, anzi, scottante di queste settimane, e cioè il caro bollette e le continue inadempienze da parte di molti condomini che non riescono più a pagare le spese di luce e gas.

“Noi amministratori di Anaci – ha detto – non vogliamo essere i parafulmini della situazione di aumento e dei condomini insolventi. Desideriamo poter esercitare una contrattazione con le aziende fornitrici di energia e gas per poter negoziare la rateazione dei pagamenti per far si che i servizi non vengano tagliati e lasciare le famiglie senza luce e gas, come in molti casi è avvenuto finora”.

Caro energia, Anaci Lombardia: l’azione dell’antitrust

A tal proposito in soccorso degli amministratori di condominio è giunta in soccorso l’antitrust, che ha avviato quattro procedimenti istruttori, e altrettanti sub-procedimenti cautelari, nei confronti di Iren, Iberdrola, E.On e Dolomiti, fornitrici di energia elettrica e gas naturale sul mercato libero. Ha anche inviato una richiesta di informazioni ad altri 25 società tra cui A2A energia, Agsm energia, Edison energia, Enel energia, Eni plenitude. A loro vengono contestate le modifiche unilaterali dei prezzi, le comunicazioni ai clienti, le minacce di distacco, contrarie al decreto aiuti bis e al codice del consumo.