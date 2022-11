Caro bollette, anche lo Sporting di Monza tira la cinghia

“Nuove disposizioni per il contenimento dei rincari energetici” sono state definite anche dallo Sporting di Monza, in viale Brianza: in una comunicazione inviata ai soci la scorsa settimana si legge infatti che il consiglio direttivo ha deciso di intervenire con alcune azioni “volte a mitigare l’impatto dei costi di gas ed energia elettrica sulla situazione economica e finanziaria del Club”.

Caro bollette, Sporting di Monza: alla fine di agosto bollette pari al totale del 2021

«Non potevamo che aspettarci alcune difficoltà, viste le condizioni dell’ultimo periodo». Così commenta il presidente Filippo Carimati, sottolineando che già alla fine di agosto, e quindi in soli otto mesi, l’ammontare delle bollette aveva già raggiunto la stessa cifra che l’anno prima era stata spesa per garantire il funzionamento degli impianti nel corso dell’intero anno solare.

Caro bollette, Sporting di Monza: orari ridotti anche per il bar, campi scoperti più a lungo

Ecco allora che dal martedì alla domenica (salvo eventi privati o sociali) lo Sporting chiuderà alle 23 – e, addirittura, alle 22 nei giorni in cui non dovesse essere frequentato.

Orari ridotti durante la settimana anche per il bar, che tornerà a essere in funzione a pieno ritmo il sabato e la domenica e, tra le altre disposizioni messe in campo, anche quella che porterà a diminuire, nell’ormai prossima stagione invernale, il periodo di copertura del campo da tennis.

Tutte queste azioni “verranno accompagnate da una serie di interventi e di migliorie tecniche”, si legge ancora nel messaggio ai soci, finalizzate “a razionalizzare gli utilizzi degli spazi e dei servizi offerti dal club, oltre che al contenimento dei costi legati alle utenze”.

«Lavoriamo nella direzione della riduzione dei costi di gestione della struttura prestando, al contempo, la massima attenzione alle esigenze dei soci – sottolinea Carimati – Abbiamo messo in campo anche diversi interventi di natura tecnica, tra cui ad esempio la sostituzione delle vecchie lampadine e l’installazione di termovalvole su tutti i caloriferi. In questo periodo ogni costo sta crescendo: faremo il possibile per contenere i rincari e minimizzare i disagi e le restrizioni».

Caro bollette, lo Sporting di Monza si allenea alle politiche di risparmio energetico

Anche lo Sporting si allinea così alle politiche di risparmio energetico che un po’ tutti, tra enti, istituzioni e privati, in questo periodo sono stati costretti a mettere in campo per ridurre i costi – come il rinvio dell’accensione dei riscaldamenti, risoluzione resa possibile dal perdurare di condizioni climatiche favorevoli, o la rinuncia a illuminare la Villa reale per promuovere campagne di sensibilizzazione in occasione di giornate internazionali celebrative o particolari anniversari.