Monza, interventi di riqualificazione energetica: risparmi in chiave green

Efficienza, riduzione dei consumi e massima sostenibilità in un periodo in cui i costi energetici schizzano alle stelle. Il Comune di Monza ha concordato con Siram Veolia un piano di interventi di riqualificazione energetica per un valore complessivo di 3,1 milioni di euro.

Monza, interventi di riqualificazione energetica: le opere in programma

Le opere riguarderanno la riqualificazione per 17 centrali termiche; la realizzazione di isolamento termico di sottotetti su 13 edifici (pari a 9.900 mq); la sostituzione o adeguamento del sistema di telecontrollo su 105 edifici (con oltre 2.300 punti telecontrollati); l’installazione di oltre 800 valvole termostatiche. Interventi che saranno realizzati nell’arco di sei anni e che porteranno, oltre a un risparmio sulle bollette, anche a vantaggi in chiave green.

Sarà, infatti, abbattuto il 25% del consumo di energia con una riduzione di quasi 3000 tonnellate di C02 che corrispondono a circa 1400 auto circolanti in meno nell’intera città di Monza.

Monza, interventi di riqualificazione energetica: “Gestione degli impianti che dipendono dal Comune”

“L’avvio del contratto con Siram Veolia – spiega il sindaco Paolo Pilotto – era avvenuto nelle fasi finali della passata amministrazione. Il nostro esecutivo lo ha reso operativo e potrà contare sulla riqualificazione energetica e sulla gestione degli impianti che dipendono dal Comune, tra cui asili, scuole, biblioteche e la stessa sede del Municipio che ha bisogno di qualche intervento in materia energetica. A questo scopo metteremo in campo anche un project financing comunale, per efficientarne le prestazioni”.

Monza, interventi di riqualificazione energetica: il caso del Cartoccino

Edifici energeticamente più efficienti significano anche un miglioramento della qualità della vita quotidiana. Un esempio pratico lo ha riferito proprio il primo cittadino riferendosi a quanto avvenuto alla scuola d’infanzia il Cartoccino dove è stato necessario intervenire per spegnere il riscaldamento perché “i bambini letteralmente arrostivano – ha dichiarato Pilotto – Se, invece, fossero state presenti delle semplici valvola termostatiche, come quelle che andremo a installare, la situazione si sarebbe risolta nell’immediato, girando semplicemente la maniglia”.

Monza, interventi di riqualificazione energetica: le scuole interessate

E sempre a proposito di scuole, la riqualificazione energetica delle centrali termiche riguarderà anche le elementari Munari, Volta, S. Alessandro, Zara, Alfieri, Anzani, Masih; nido e materna Modigliani e San Fruttuoso; le scuole medie Sabin e Bonatti oltre al palazzo comunale, il centro diurno ergoterapico, la sede del settore strade, la biblioteca Cederna e gli alloggi comunali di via Giotto 12.

Siram Veolia interverrà con la massima tempestività per porre rimedio a qualche inconveniente grazie anche a un sistema di telecontrollo al quale potranno accedere direttamente per segnalare le eventuali anomale i referenti delle diverse strutture comunali.

“Nei prossimi giorni – anticipa il vicesindaco Egidio Longoni – avvieremo un confronto con le scuole e le associazioni sportive per individuare insieme ulteriori interventi e buone pratiche che possano concorrere a ridurre i consumi energetici in tutti i comparti”.

Monza, interventi di riqualificazione energetica: proposta iva al 5% sul teleriscaldamento

Pilotto, infine, insieme ad altri sindaci ha firmato un documento per chiedere al nuovo governo di applicare l’Iva al 5% anche sul teleriscaldamento, i cui consumatori oggi si sono visti addebitare in bolletta aliquote decisamente più alte. “Per Monza il teleriscaldamento è una scommessa vincente da anni e vorremmo continuare su questa strada” ha concluso.