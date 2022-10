Il nuovo governo, il caro bollette, la guerra: confronto fra politici con le Acli a Vimercate

È una serata per tentare di approfondire i motivi che hanno determinato il risultato delle elezioni del 25 settembre quella proposta dal circolo locale delle Acli: mercoledì 26, alle 20.45 nell’auditorium della biblioteca di Vimercate, alcuni protagonisti della vita politica brianzola si confronteranno sull’esito della tornata che ha incoronato Fratelli d’Italia primo partito a livello nazionale, caratterizzata da una campagna estiva brevissima, segnata dalla preoccupazione degli italiani per la guerra in Ucraina, per la crisi energetica, per i forti rincari delle bollette e per l’inflazione che da mesi mettono a rischio la tenuta di molte famiglie e imprese.

Il Governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni che ha appena giurato dovrà, quindi, gestire una fase particolarmente complicata dal punto di vista economico e sociale.

Confronto fra politici a Vimercate: chi ci sarà

Al dibattito, moderato dall’ex direttore del Cittadino Luigi Losa, interverranno gli ex senatori del Movimento 5 Stelle Gianmarco Corbetta, della Lega Emanuele Pellegrini e del Pd Roberto Rampi, il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Rosario Mancino e Fabio Albanese, candidato al Senato nel collegio uninominale di Monza per il terzo polo formato da Azione e Italia Viva. Insieme si confronteranno anche sul volto e le dinamiche del Parlamento in cui, a causa del taglio dei deputati e dei senatori, i giochi di qualche esponente potrebbero determinare più facilmente che in passato lo spostamento di pesi da uno schieramento all’altro.