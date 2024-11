Ad accorgersene è stata proprio la coordinatrice. Quando, domenica scorsa, nel pomeriggio, si è recata a scuola ha subito notato qualcosa di molto anomalo. Le è bastato poco per capire che, quello stesso giorno, qualche ora prima, vi avevano fatto visita i ladri. È successo alla scuola dell’infanzia di Agliate molto probabilmente verso mezzogiorno di domenica. Non sono stati né forzati i cancelli né effettuato dei varchi per entrare furtivamente nella scuola, inaugurata nel 1913: con ogni probabilità i soliti ignoti hanno scavalcato la cancellata, salendo dalla parte più bassa.

Carate Brianza: ladri senza scrupoli all’asilo di Agliate, come sono entrati

Dentro, per non essere visti, hanno coperto la zona dell’ingresso principale con un telo. Hanno rotto i vetri e messo soqquadro l’interno. Paola Borgonovo, che dirige la scuola della frazione di via Pascoli, si è detta molto amareggiata per l’accaduto, il quarto episodio nel giro di pochi anni. I ladri hanno sottratto generi alimentari come olio, formaggio, altri prodotti di prima necessità, qualche piccolo oggetto tecnologico, messo sottosopra la direzione per poi andarsene di soppiatto.

I cancelli erano chiusi e sono rimasti chiusi; nemmeno i lucchetti sono stati forzati.

Carate Brianza: ladri senza scrupoli all’asilo di Agliate, il racconto della coordinatrice

«Mi ero recata a scuola, come sempre – ha raccontato Borgonovo – per esporre la pattumiera per il giorno dopo. Erano le 17 quando sono arrivata. Ho subito notato il disordine, i vetri rotti, il telo in una posizione anomala. Era metà pomeriggio, ma sicuramente i ladri hanno agito molto prima tra mezzogiorno e mezzogiorno e mezza. Hanno messo tutto in disordine, portato via parecchi generi alimentari, qualche piccolo oggetto. Siamo amareggiati perché è già la quarta volta che succede. Mi stupisce e rammarica perché hanno agito in pieno giorno senza aprire i cancelli. Hanno, a questo punto, scavalcato sia per entrare sia per uscire. La scuola è organizzata su più livelli e, da una parte, abbiamo messo anche le inferriate. Siamo dispiaciuti perché davvero ci chiediamo cosa ritengano di poter trovare in una scuola. In merito all’accaduto, è stata sporta denuncia ai carabinieri». Amarezza, dunque, tanta, ma il personale della scuola paritaria, immersa nel verde, proprio dietro alla basilica di dei Santi Pietro e Paolo, si è subito messo al lavoro per far riparare i danneggiamenti arrecati dai furfanti come ha confermato la coordinatrice. L’unica telecamera posizionata nei pressi del monumento ai caduti, in prossimità dell’accesso principale, non è stata d’aiuto per malfunzionamento. Lo stesso giorno, sempre ad Agliate, anche l’oratorio ha ricevuto la visita dei ladri. «Mi sono recata in oratorio –ha concluso Borgonovo- e ho saputo che era successa la stessa cosa. Anche in questo caso i ladri hanno potuto portare via poco se non nulla, ma hanno creato un grande disordine. L’oratorio non era aperto e ne hanno approfittato evidentemente».