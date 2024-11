Nelle Groane Protezione civile, volontari e Controllo di vicinato in strada contro i ladri

Gli operatori della protezione civile e i volontari del gruppo civico del Comune sono schierati in queste sere sulle strade di Cogliate per provare a contrastare la piaga dei furti nelle abitazioni. Complice il cambio dell’ora e anche il periodo festivo dell’ultimo fine settimana, si è registrata un’impressionante ondata di intrusioni nelle case in tutto il territorio delle Groane.

Groane, Protezione civile e Controllo di vicinato in strada contro i ladri: a Cogliate e Ceriano

Gli episodi più eclatanti arrivano da Cogliate e Ceriano, dove alcuni cittadini hanno provato a difendersi registrando con le fotocamere dei cellulari i tentativi di furto e le auto sospette che si aggiravano nei quartieri. Qualcuno è anche sceso in strada per seguire i veicoli più ambigui, scoprendo che i presunti ladri a bordo giravano in tutta la zona, senza particolari mete, bensì cercando il punto migliore per colpire. Solitamente i furti avvengono nell’orario pre-serale, proprio poco dopo il tramonto e prima che i residenti rientrino nelle loro abitazioni.

Groane, i sospetti sembrano sempre gli stessi

A Cogliate la descrizione dei sospetti è la stessa che a Ceriano: tre persone, tutte apparentemente giovani, vestite di scuro, sciarpa sul volto e cappello calato in testa. Alcuni anche con uno zainetto, probabilmente per stipare gli oggetti trafugati. In più di un’occasione sono stati visti aggirarsi tra le case, come se cercassero qualcosa. Oppure saltare dentro i giardini.

Sono anche stati chiamati i carabinieri, intervenuti velocemente sul posto, ma è difficile sorprendere questi ladri durante le loro attività.

Groane, a Cogliate registrata anche una targa (che non apparteneva all’auto)

A Cogliate addirittura qualcuno ha registrato una targa, scoprendo che non apparteneva al modello dell’auto. Proprio per far pronte alle problematiche di questo genere, oltre all’utilizzo delle forze di polizia locali, i Comuni hanno schierato gruppi di volontari: a Solaro c’è il controllo del vicinato, a Cogliate la protezione civile si aggira con i lampeggianti accesi per scongiurare e dissuadere eventuali malintenzionati. Ovviamente non possono intervenire, perché è una prerogativa delle forze dell’ordine, ma la presenza costante quanto meno infastidisce i ladri.