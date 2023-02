Call center Ats Brianza: il numero unico per i pazienti degli ambulatori temporanei

Da mercoledì 22 febbraio in Brianza si attiva un numero unico riservato ai pazienti degli Ambulatori Medici Temporanei per prenotare un appuntamento. Il “call center ATS Brianza” risponde al numero 039 2369000 e serve per prenotare o anche per avere assistenza ed essere ricontattati dai medici. L’accesso all’ambulatorio medico temporaneo è esclusivamente su prenotazione (da prendere al numero unico).

Call center Ats Brianza: il numero è 039 2369000

Il numero 039 2369000 è attivo dalle 8.30 alle 12.30 e potrà essere utilizzato per gli Amt dal 22 febbraio cliccando il tasto 1; il tasto 2 rimane invece attivo per le problematiche relative al covid.

Per richieste di ricette per farmaci legati a patologie croniche (ricette ripetibili) sarà possibile inviare una mail di richiesta agli indirizzi indicati sulle specifiche pagine del sito istituzionale.

Le iniziative di Ats mirano a ridurre i disagi causati dalla progressiva carenza di Medici di Medicina Generale (Mmg) diffusa a livello regionale e nazionale.

Proprio per i cittadini senza medico di base Ats Brianza ha istituito specifici Ambulatori Medici Temporanei (Amt), un servizio di Continuità Assistenziale Diurna “evoluto” con assegnazione di specifica equipe di medici.

Call center Ats: dove sono gli ambulatori temporanei a Monza e Brianza

Sul territorio al momento sono attivi gli Amt a Agrate/Omate, Arcore Bernate, Carate Brianza, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Limbiate, Lissone, Mezzago, Seveso/Seregno, Varedo, Vimercate/Burago di Molgora (qui info su orari, medici, mail)

In provincia di Lecco a Bulciago/Nibionno, Costa Masnaga, Dervio, Merate.