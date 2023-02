Ats pensiona il pensionato volontario, caos medici di base ad Agrate Brianza

La settimana che avrebbe potuto dare una soluzione alla questione dei medici di base ad Agrate Brianza ha portato con sé una brutta novità per i cittadini. Lo scorso weekend il sindaco Simone Sironi aveva annunciato che da mercoledì 1 febbraio, sarebbero entrati in servizio sul territorio di Agrate due nuovi medici Medici di Medicina Generale: le dottoresse Eleni Sysoviti, al Polo Socio Sanitario, e Patrizia Ragusa, negli ambulatori in Piazza Trivulzio 3 a Omate. L’ingresso dei nuovi medici insieme a quello del dottor David Rigamonti, attivo dal 19 dicembre, avrebbe dovuto almeno di tamponare la carenza di medici di base chi si è registrata negli ultimi mesi.

Caos medici di base ad Agrate Brianza: l’1 febbraio l’ingresso di due nuovi medici, ma anche la sospensione del dottor Arbore che aveva continuato volontariamente l’attività

La doccia fredda è però è arrivata a inizio settimana quando Ats ha informato che il dottor Giuseppe Arbore avrebbe dovuto cessare la propria attività proprio dall’1 febbraio. Arbore, nonostante la pensione, nel 2021 aveva deciso di garantire la continuità di servizio come “supplente” di se stesso.

«La comunicazione è arrivata al dottor Arbore che a sua volta l’ha ufficializzata a suoi pazienti la scorsa notte – racconta Sironi – Sia io che il medico abbiamo provato in più modi a interloquire con ATS e ASST per cambiare ma senza successo. Non so se è una questione burocratica o se la decisione sia dettata da qualche normativa, fatto sta che il medico avrebbe proseguito volentieri a prestare servizio e invece sarà impossibilitato a farlo. Questo ovviamente significa che anche i circa 2 mila pazienti cui lui ha continuato a garantire un continuità assistenziale adeguata si troveranno senza medico».

Caos medici di base ad Agrate Brianza: mille pazienti a testa per i nuovi medici

Sicuramente questi non potranno essere reindirizzati verso i tre nuovi medici, che non potranno seguire più di mille pazienti finché saranno impegnati nel Corso di Formazione Specifica di Medicina Generale.

«Con i tre dottori si andava a tamponare la situazione dei cittadini che già erano privi del Mmg – prosegue Sironi – Anche i pazienti del dottor Arbore ora devono scegliere i nuovi medici ma sappiamo già che posto per tutti però non ci potrà essere, anzi. A fine marzo andrà in pensione un altro medico e poi uno ancora. Non so bene la cifra ma si rischia di avere oltre davvero tanti cittadini senza un medico. Ats ha confermato il servizio dell’ambulatorio medico territoriale ma sappiamo tutti che non è la stessa cosa. C’è dispiacere sia per la cittadinanza sia per il dottor Arbore, che per tutta la sua vita si è dedicato anima e corpo ai pazienti e che si trova ora impossibilitato solamente per questioni burocratiche e nel giro di poche ore».

Caos medici di base ad Agrate Brianza: polo sociosanitario preso d’assalto

Nel frattempo nella giornata di mercoledì, la prima in cui i cittadini potevano effettuare la scelta del proprio medico di base tra i tre nuovi ingressi, il Cup del Polo Socio Sanitario di Agrate e la farmacia di Omate sono stati letteralmente presi d’assalto: «Ci sono state code anche molto lunghe, anche perché c’erano i pazienti del dottor Arbore – prosegue Sironi – C’era inoltre un errore nel sistema di Ats che non permetteva di selezionare la dottoressa Ragusa, e quindi chi vorrà scegliere la dottoressa che opererà ad Omate dovrà tornare».