Brugherio: ragazzino abbandona lo scooter rubato, denuncia e multa da 5mila euro

Appena ha visto i vigili di Brugherio ha abbandonato lo scooter su cui viaggiava ed è scappato in direzione di via Aldo Moro: l’idea non si è rivelata delle migliori per un quattordicenne che nei giorni scorsi è passato in via San Domenico Savio. La pattuglia della polizia locale, insospettita dal comportamento del ragazzo, ha fatto intervenire alcuni colleghi con una seconda auto che lo hanno trovato mentre cercava di nascondersi tra gli alberi di un campo lungo via Moro.

Brugherio: ragazzino abbandona lo scooter rubato, è scappato alla vista della polizia locale

Hanno impiegato pochi minuti a comprendere il motivo della fuga: il quattordicenne, residente a Lesmo e domiciliato a Vimercate, non solo non aveva la patente, ma guidava un veicolo rubato, di proprietà di un 66enne di Cologno Monzese. Il giovane, dopo essere stato accompagnato al comando di via Quarto, è stato prima denunciato per ricettazione e poi affidato ai genitori che si sono ritrovati sul gobbo una multa salata: dovranno, infatti, pagare una sanzione di 5.100 euro perché il figlio guidava senza patente. Lo scooter, invece, è stato restituito al proprietario.

Brugherio: le altre maximulte degli ultimi giorni

Non è l’unica contravvenzione pesante affibbiata dai vigili negli ultimi giorni: un agratese di 58 anni è stato sanzionato con 1.984 euro perché sorpreso in viale Europa a condurre una Mini Cooper sottoposta a fermo amministrativo. È andata peggio a un 51enne di Carugate che fermato in via Moro a bordo di un autocarro già sottoposto a sequestro in quanto privo di assicurazione: per l’uomo, oltre alla multa di 1.984 euro, sono scattati la revoca della patente e il sequestro del mezzo. La scorsa settimana, peraltro, la Polizia locale ha ritirato altre tre patenti: una scaduta nel 2021 e l’altra nel 2024 e una terza, conseguita all’estero, in quanto il titolare non l’aveva ancora convertita con quella italiana nonostante risieda nel nostro Paese da cinque anni. Provvedimenti simili sono frequenti: nel 2024 gli agenti avevano ritirato 107 patenti, e decurtato 11.209 punti a fronte dei 12.282 dell’anno precedente.