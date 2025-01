Cesano, aggredì il vicino con una mazza: dichiarato incapace di intendere

Incapace di intendere e volere: così è stato giudicato da una perizia psichiatrica disposta dalla Procura per i minorenni di Milano il sedicenne che lo scorso 25 settembre, a Cesano Maderno, assalì con una mazza da baseball, ferendolo gravemente, un vicino di casa, un imprenditore sessantenne.

Cesano: il 16enne scese nel box e aggredì una persona a caso

Il minore, secondo quanto ricostruito dalle indagini dei carabinieri, senza alcun apparente motivo («Se ci fosse stato chiunque altro sarebbe stato lo stesso, non era lui il mio obiettivo. Non so perché l‘ho fatto», ha detto agli inquirenti secondo fonti di agenzia) si era recato nel garage dove si trovava la vittima, che non conosceva, e l’aveva assalita brutalmente tanto da essere successivamente arrestato per tentato omicidio.

Dopo avere trascorso qualche settimana all’istituto di detenzione Beccaria di Milano è stato ricoverato in una struttura. Il processo a suo carico è stato fissato per febbraio ma data la diagnosi emersa dalla perizia non è escluso che venga dichiarato non perseguibile.