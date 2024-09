Cesano Maderno: aggredito nel box con una mazza da baseball, fermato un minorenne

È stato fermato un minorenne per l’aggressione di un uomo, colpito con violenza alla testa nel garage di casa. È successo a Cesano Maderno martedì sera e l’uomo, un imprenditore di 60 anni, si trova ora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Gerardo di Monza.

Cesano Maderno: aggredito nel box con una mazza da baseball, l’allarme dei vicini e le indagini

Sceso nel box dopo cena, senza apparentemente un motivo come un appuntamento con qualcuno, è stato colpito in testa più volte: vicino al corpo a terra è stata ritrovata una mazza da baseball in acciaio. A dare l’allarme è stata una coppia di vicini di casa, rientrata in auto. Sul posto i soccorritori del 118 e i carabinieri, che hanno fatto partire le indagini.

Cesano Maderno: aggredito nel box con una mazza da baseball, in casa del ragazzo i vestiti sporchi di sangue

I militari della Tenenza di Cesano Maderno, della Compagnia di Desio e del Nucleo Investigativo hanno raccolto le prime testimonianze, dirette e indirette, e cercato eventuali immagini di video sorveglianza. Il lavoro investigativo della notte e della giornata successiva ha portato a raccogliere gravi indizi nei confronti del minorenne: in casa sono stati ritrovati gli abiti ancora sporchi del sangue della vittima, oltre ad hashish confezionato in qualche sigaretta.

Cesano Maderno: aggredito nel box con una mazza da baseball, minorenne accusato di tentato omicidio

È accusato di tentato omicidio, la Procura per i minorenni di Milano che ne ha disposto l’accompagnamento in un istituto penale per minori.