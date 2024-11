Macherio: tredicenne alla guida contro le auto in sosta, panico e tensione a Bareggia

Un tredicenne alla guida di un’auto è piombato in una via a fondo chiuso ed è finito addosso a due auto in sosta. È successo a Macherio: trambusto e attimi di tensione nella serata di giovedì 7 novembre, in via Manzoni, frazione di Bareggia. L’incidente per fortuna non ha comportato feriti, ma procurato inevitabile preoccupazione tra i residenti della strada alcuni dei quali, udito un fragoroso botto, si sono precipitati nella via per comprendere cosa fosse accaduto.

Macherio: tredicenne alla guida contro le auto in sosta, giovedì intorno alle 20

L’episodio si è registrato poco dopo le 20 e, da quanto si apprende dalla testimonianza di alcuni abitanti della zona che hanno verificato i fatti una volta usciti dalla propria abitazione, il minorenne alla guida di una Micra è andato a sbattere addosso a due auto in sosta (di proprietà di residenti della via) generando il panico nei presenti. Allertati sul posto i carabinieri sono intervenuti per rilevare i fatti. Non sarebbero mancate tensioni coi residenti infuriati per i danni provocati alle auto e per la dinamica dell’accaduto. Un quadro che si è del resto cristallizzato da subito: sarebbero infatti apparse chiare le responsabilità di chi era alla guida dell’utilitaria che ha provocato danni ai mezzi parcheggiati nella via.

Toccherà agli inquirenti accertare le cause dell’episodio che come detto ha innescato momenti di nervosismo, placati anche grazie all’intervento delle stesse forze dell’ordine.

Macherio: tredicenne alla guida contro le auto in sosta, i carabinieri di Villasanta sul posto

I carabinieri di Villasanta non hanno proceduto con denuncia nei confronti del minore senza patente, in quanto 13enne e non imputabile, hanno sottoposto a fermo l’auto.