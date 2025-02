Minorenne in centro a Monza con un coltello a serramanico nel giubbotto. Con la compagnia domenica era in vicolo Canonica, di fronte all’oratorio del Duomo, e alla polizia locale sono arrivate numerose segnalazioni per il comportamento che i ragazzi stavano tenendo. Intorno alle 18.30 è così intervenuta una pattuglia del Nucleo Intervento Rapido Motociclisti della polizia locale. Visto il disturbo della quiete pubblica, ha proceduto al controllo dei giovani e uno di loro, 17 anni, ha risposto alla richiesta degli agenti tirando fuori dalla tasca del giubbotto un coltello che, una volta aperto, misurava venti centimetri.

Controlli a Monza: minorenne in centro con coltellino a serramanico nel giubbotto, emersi numerosi precedenti

Il ragazzo, di origini straniere, è stato accompagnato al comando per l’identificazione e il coltello è stato sequestrato. Dal controllo della banca dati sono emersi numerosi precedenti per reati contro la persona e un richiamo orale del questore nel dicembre 2024. Il ragazzo è stato riaffidato ai genitori.