Seregno: minimarket vende una bottiglia di vodka a un minore, il questore sospende l’attività

Sospensione della attività, a Seregno, per un minimarket il cui titolare avrebbe venduto della vodka a un minorenne. Il provvedimento cautelare di chiusura ai sensi dell’ex articolo 100 T.U.L.P.S (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) per motivi di sicurezza e salute pubblica, disposto dal Questore Salvatore Barilaro, è stato eseguito martedì 19 novembre dagli agenti della Polizia locale seregnese per motivi di sicurezza e salute pubblica.

Seregno, anche ad agosto il minimarket avrebbe venduto superalcolici a due minorenni

Il provvedimento è stata una conseguenza di un controllo effettuato dagli agenti della Locale lo scorso 2 novembre quando identificarono alcuni minorenni a uno dei quali erano state vendute due bottiglie di vodka.

Ancora lo scorso 5 agosto, sempre gli agenti seregnesi, avevano scoperto che lo stesso minimarket aveva venduto del whisky a due ragazze minorenni, trovate per strada in stato di ubriachezza. Di qui il provvedimento vista “l’esposizione a un grave e concreto pericolo per la salute e l’incolumità dei ragazzini, in ragione degli effetti dannosi che gli alcolici causano ai giovanissimi”.