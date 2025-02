Monza: furto al super, denunciato ladro di merendine minorenne

Denunciato a sedici anni per furto di cibo e dolciumi: è successo a Monza, in un supermercato del centro, a un ragazzino classe 2009 residente in provincia. L’allarme era scattato nel tardo pomeriggio del 15 febbraio e aveva richiesto l’intervento della polizia locale con una pattuglia del nucleo intervento rapido motociclisti. Lo fa sapere il comando di via Marsala.

Monza: furto al super, il ragazzo riconosciuto dall’abbigliamento

La richiesta di intervento era arrivata dal titolare del punto vendita dopo aver notato il movimento di un gruppo di ragazzi. Attraverso l’impianto di videosorveglianza gli agenti hanno identificato il responsabile del furto, uscito senza pagare sfuggendo alla vigilanza e riconosciuto dall’abbigliamento in centro vicino all’ingresso del municipio.

Il giovane prima ha respinto ogni addebito, successivamente ha ammesso la responsabilità. Il titolare ha presentato denuncia. Il ragazzo ha rubato merce alimentare, tra cui cioccolato e caramelle.