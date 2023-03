Briosco: vede del fumo uscire dalle finestre e salva un uomo da un incendio

Ha notato del fumo uscire dalle finestre al primo piano di una abitazione e non ci ha pensato un attimo: con grande sangue freddo è entrato nei locali, invasi dalla coltre di fumo, e ha tratto in salvo il proprietario. Poi insieme ai vicini, dopo aver chiamato il 115, ha atteso l’arrivo dei vigili del fuoco cercando di tenere circoscritte le fiamme, innescate dal camino, che avevano coinvolto il soggiorno della abitazione.

Briosco, “l’eroe” è un volontario di Seregno Soccorso e conduttore cinofilo di “The rescue dog” di Triuggio

Soccorsi sul posto a Briosco

In azione, attorno alle 20 di lunedì 27 marzo, a Capriano di Briosco, un volontario soccorritore di Seregno Soccorso e conduttore cinofilo di “The rescue dog” di Triuggio che si stava recando a un addestramento. Sul posto, in via Dante, sono giunti i vigili del fuoco da Carate con una autopompa e un’autoscala e da Seregno con una seconda autopompa e un carro soccorso. Dal 118 è stata inviata un’ambulanza di Seregno Soccorso che ha preso in carico il coinvolto, intossicato dal fumo, trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. Presente anche una pattuglia dei carabinieri per ricostruire l’accaduto. Attorno alle 21.30 la situazione è tornata sotto controllo mentre il soccorritore, nonostante abbia inalato a sua volta il fumo, è comunque andato a tenere la prima lezione di un corso organizzato proprio dalla “The rescue dog”.