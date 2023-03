I vigili del fuoco di Seregno impegnati per un incendio in una zona boschiva a Cabiate

I vigili del fuoco del distaccamento di Seregno, con la loro autopompa, unitamente alle squadre di antincendio boschivo delle Province di Como e di Monza e della Brianza ed ai volontari del parco delle Groane, sono intervenuti sabato 25 marzo a Cabiate, per un rogo appiccato in un’area boschiva, al confine con Meda.

Vigili del fuoco: i roghi si ripetono settimanalmente

Alcuni dei mezzi intervenuti sul posto

L’allarme è scattato attorno alle 16.30. Per il terzo sabato consecutivo, sempre nel tardo pomeriggio, l’area al confine tra Cabiate e Meda è così stata teatro di un incendio, circostanza che rende credibile l’ipotesi del dolo. Gli operatori hanno faticato meno, rispetto alle due settimane precedenti, a spegnere le fiamme, pur se il punto interessato non era facilmente raggiungibile dai mezzi. Non sono stati registrati feriti.