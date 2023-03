Brucia una canna fumaria a Giussano e arrivano i pompieri

Brucia una canna fumaria a Giussano e arrivano quattro mezzi dei vigili del fuoco di Seregno e Carate. Sabato sera 18 marzo in via Monterosa in una cascina ristrutturata al confine con Robbiano sono state viste fiamme e fumo nero uscire dal comignolo.

Ad accorgersi del rogo sono stati i residenti che abitavano di fronte alla cascina. Fortunatamente proprio l’intervento rapido dei pompieri è riuscito a limitare al massimo le conseguenze dell’incendio. Sul posto sono giunti anche i carabinieri di Giussano, mentre non è stato necessario allertare il 118 dal momento che non ci sono stati feriti. Tante persone attratte dalle sirene spiegate si sono riversate in strada per capire cosa stesse accadendo.