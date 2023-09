Biassono Gp 2023: quasi 5.000 presenze e settemila nuovi account social

Bilancio più che positivo per il Biassono Gp 2023. Quasi 5.000 le presenze registrate nelle piazze coinvolte e oltre 7000 i nuovi account raggiunti con la campagna social nei quattro giorni della manifestazione. Numerosi anche i visitatori “forestieri”. La percentuale di turisti e di stranieri ha superato il 40%. Radio 1 Rai, presente alla manifestazione, ha trasmesso in diretta l’atmosfera, con interviste mirate, in un autentico clima di grande festa.

Biassono Fuori Gp 2023

Biassono Gp 2023, la soddisfazione del vicesindaco Cesana

“E’ stata un’edizione sorprendente ricca di novità e di solide conferme-sottolinea Donato Cesana, Vicesindaco con deleghe a Sport e Grandi Eventi– E’ stata l’edizione del cambiamento, una sorta di “maturità” raggiunta, che rappresenta una solida base per crescere ancora. Biassono si è dimostrato ancora una volta un comune aperto e capace di attrarre persone, creare socialità, intrattenere ed ospitare turisti. Un grande lavoro di squadra e una macchina organizzativa capace di produrre un evento di livello nazionale. L’obiettivo del 2024 è arrivare a creare un salotto particolare nel nuovo Borgo, qualcosa di caratteristico, dedicato a famiglie e negozianti“.