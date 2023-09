Monza, buona la prima per il fuori GP di Triante: “Anche i quartieri sono vivi”

È stata un successo di pubblico e di gradimento la prima edizione del Triante fuori GP, l’evento interamente organizzato dalla consulta di quartiere in collaborazione con le società sportive e l’istituto comprensivo don Milani, andato in scena lo scorso 1 settembre.

“Decentralizzare per la prima volta l’evento legato al Gran Premio di Monza ci ha insegnato che i quartieri siano vivi, che il nostro quartiere di Triante è vivo, che le persone se coinvolte partecipano, che quanto abbiamo proposto è stato apprezzato e che siamo sulla strada giusta”, ha commentato soddisfatto Demetrio Bezza, uno degli organizzatori dell’evento.

Centinaia di visitatori al Triante fuori GP di Monza

Centinaia i visitatori, grandi e piccoli, appassionati dei motori, amanti degli sport, famiglie e cittadini che venerdì hanno visitato fin dal pomeriggio e per tutto il giorno i giardini di via Monte Bisbino e via Monte Amiata, di fronte alla scuola Leonardo, scelte come location per i tanti eventi in programma per la giornata.

Tra i protagonisti della kermesse ci sono stati il Sanfru Basket, l’Ascot volley e l’Astro skating con partite e dimostrazioni sul campo. E poi musica con la Triuggio marching band che ha sfilato per le strade del quartiere, lo spettacolo di magia e il contributo degli agenti della Polizia locale che hanno proposto laboratori di educazione stradale per i più piccoli.

Successo per il fuori GP di Triante: “Consulta già al lavoro per i prossimi eventi”

“Spero che in tanti ci seguano e tanti ci aiutino anche nella fase operativa delle nostre iniziative – ha aggiunto il coordinatore della consulta, Pantaleo Troja -. Abbiamo bisogno di tutte le donne e uomini di buona volontà per migliorare il nostro quartiere”.

La macchina organizzativa della consulta è già al lavoro per programmare i prossimi eventi. “Cercheremo di regalarvi ancora qualcosa di bello e di rendere il nostro quartiere ancora più speciale”, assicura Bezza.