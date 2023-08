Location inagibile, Fuori GP a Triante di Monza a rischio ma l’assessore Turato rassicura

“Se non sarà tutto pronto e pulito per venerdì 1 settembre cosa diremo ai bambini e alle famiglie che parteciperanno alla prima edizione di Fuori GP Triante walking tour”. Sono preoccupati gli organizzatori della consulta di Triante. A pochissimi giorni dall’apertura della prima edizione della kermesse legata al Gran Premio, e organizzata interamente nel quartiere, una delle aree scelte come cornice degli eventi in programma, il giardino pubblico di via Monte Bisbino, è ancora inagibile.

Fuori GP Triante, prima edizione a rischio: giardino pubblico inagibile dopo il maltempo

L’ingresso è chiuso e il terreno è ricoperto di foglie e rami caduti. Ma non solo. Qualcuno ha rimosso uno dei due canestri e tra le sterpaglie si intravedono bottiglie di vetro abbandonate e altri rifiuti. “Come possiamo accogliere le associazioni sportive e i bambini che arriveranno venerdì a partire dalle 17. Noi siamo disponibili – continuano i cittadini di Triante – ad intervenire noi stessi per ripulire l’area e per rimettere a posto il canestro. Nonostante le segnalazioni agli uffici e all’assessore all’Ambiente, Giada Turato, nulla è ancora stato fatto per rimettere a posto il giardino di via Monte Bisbino. Chiediamo solo che ci venga detto quando possiamo intervenire, per non compromettere la buona riuscita dell’evento che alla consulta è costato mesi di preparativi“.

Fuori Gp Triante, l’assessore: “Per l’evento il giardino sarà sistemato”

Da parte sua l’assessore Turato, chiamata direttamente in causa, ha assicurato che “per venerdì il giardino di via Monte Bisbino sarà sistemato per permettere lo svolgimento dell’evento“. A causare il ritardo nella pulizia dell’area è stata la tardiva comunicazione all’Ufficio giardini del Fuori GP di venerdì 1 settembre. “Questa integrazione di programma è arrivata agli uffici solo venerdì 25 agosto per un evidente difetto di comunicazione. Una volta saputo dell’appuntamento in programma l’Ufficio giardini ha predisposto un intervento straordinario per la sistemazione dell’area. Ricordo che non è consentito ai cittadini di intervenire spontaneamente nella pulizia delle aree pubbliche”, ha aggiunto Turato.

Il programma del Fuori Gp di Triante

Il Fuori Gp @theedge dovrebbe prendere avvio venerdì 1 settembre alle 17 con una partita del San Fru basket e poi l’esibizione delle allieve dell’Astro skating e ancora la squadra under 12 dell’Ascot pallavolo. Alle 18 lezioni aperte di yoga e ginnastica e dalle 18 la presenza del Mago Tornado. In serata torneo di burraco e sessioni di gioco di Dangeon and dragons. In contemporanea anche il piazzale della scuola media Leonardo, in via Monte Amiata accoglierà due appuntamenti: la mostra di pittura e le bancarelle degli hobbisti. In via Vittor Pisani, alle 19.30, sfilerà il corteo della marching band di Triuggio.

Spazio anche ai più piccoli: al centro civico di Triante dalle 20 il concerto del coro Echoes city choir e alle 21 lo spettacolo di cabaret di Maria Pia Timo. Alla fine dello spettacolo, dalle 23, gli esperti del gruppo Astrofili Villasanta spiegheranno stelle e astri.

In via Monte Bisbino, dalle 17 alle 21, si potranno ammirare auto e moto d’epoca a cura di Milano historica cars club. Nel piazzale della scuola Don Milani dalle 17.30 dj set e dalle 18 concerto della Band papas&tapas.

Il programma completo sulla pagina Facebook della Consulta di Triante.