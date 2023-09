Fuori GP a Monza: mostra dei mezzi dei Carabinieri e percorsi di educazione stradale della Polizia

Carabinieri del Comando provinciale e agenti della Polizia stradale della Questura di Monza e Brianza protagonisti anche quest’anno durante le manifestazioni del fuori GP a Monza, in occasione del Gran premio di Formula 1.

Fuori Gp: in piazza Duomo anche la Quadrifoglio da 520 cavalli

I militari dell’Arma insieme ai volontari del Coordinamento Provinciale dell’Associazione Nazionale Carabinieri hanno allestito una mostra statica dei mezzi della Benemerita in piazza Duomo dove sono state schierate sette autovetture e due motociclette con il classico colore blu e il lampo rosso sul fianco, caratteristiche delle “gazzelle” dell’Arma. Tra queste anche due vetture storiche dell’Alfa Romeo, la 155 e la 175 nonché la recentissima Alfa Romeo versione Quadrifoglio da 520 cavalli.

Fuori Gp: la Stradale ha allestito percorsi per i bambini

In piazza Roma la Sezione Polizia Stradale di Monza ha allestito stand e percorsi di educazione stradale dedicati ai bambini: “per diffondere e condividere con loro gli strumenti e le modalità per vivere in sicurezza l’ambiente stradale”. Numerosi i piccoli che si sono divertiti a percorrere in bicicletta il percorso allestito con i segnali stradali.