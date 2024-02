Bernareggio, accoltellò un rivale dopo una rissa tra famiglie: in carcere per cumulo di condanne

A settembre di quattro anni fa, in una abitazione di Bernareggio, aveva assalito con un coltello un rivale, con prognosi di 30 giorni, secondo round di una rissa tra due famiglie scoppiata il giorno precedente in un centro commerciale di Vimercate.

Arrivata la condanna definitiva per quell’episodio (accuse di tentato omicidio e rissa), per effetto di un cumulo pene anche per rapina aggravata e atti persecutori, un 27enne è stato arrestato e tradotto in carcere a Monza, mercoledì 7 febbraio, dai carabinieri della locale Stazione dell’Arma, in ottemperanza a un provvedimento di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco. Il 27enne si trovava già agli arresti domiciliari per un diverso procedimento penale.

Bernareggio, in carcere per cumulo di condanne: per l’accoltellato prognosi iniziale di 30 giorni

Secondo quanto ricostruito dall’Arma i due gruppi familiari, dopo la rissa a Vimercate si erano ritrovati a Bernareggio, dove uno dei due nuclei si era presentato alla abitazione dell’altro con l’intento di “regolare i conti lasciati in sospeso il giorno precedente”. Nell’occasione il 27enne, durante il violento alterco aveva estratto un coltello a serramanico e ferito uno dei contendenti, “che aveva riportato lesioni con una prognosi iniziale di 30 giorni” dicono dall’Arma.

L’Autorità giudiziaria, in base alla documentazione medica e alle risultanze delle indagini, ha ritenuto che “le potenzialità letali dell’arma usata per colpire”, e “la pericolosità della condotta lesiva e la tipologia di ferita procurata alla vittima” fossero tali da suffragare l’accusa di tentato omicidio. Il 27enne era quindi stato arrestato nel dicembre 2020 in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Monza.

Bernareggio, in carcere per cumulo di condanne: ha anche rapinato un automobilista e perseguitato una 23enne

A maggio dello scorso anno il 27enne ha poi rapinato un automobilista nei pressi del cimitero di Merate, dicono ancora i carabinieri: “aggredendo la vittima e intimandole di consegnargli tutto il denaro in suo possesso”. Condannato anche per atti persecutori, ai danni di una 23enne: “destinataria di reiterate condotte moleste che avevano provocato nella vittima un grave stato d’ansia e di paura“. Il 27enne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Monza, dove dovrà scontare una pena complessiva

di 7 anni e 9 mesi di reclusione.