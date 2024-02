Concorezzo: ladri all’isola ecologica, beccati dalle telecamere

Ladri all’interno dell’isola ecologica di Concorezzo beccati e fermati dai Carabinieri grazie al sistema di telecamere e alla collaborazione di alcuni cittadini. È avvenuto domenica mattina.

Concorezzo: ladri all’isola ecologica, segnalazione domenica mattina

«Purtroppo non era la prima volta che accadeva che qualcuno notasse la presenza di persone che scavalcano la recinzione per introdursi all’interno dell’isola ecologica, negli orari di chiusura – ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio – Nell’isola ecologica non è che vi sia materiale di particolare valore. Spesso vengono sottratti il ferro o la carta. Ma il fatto, oltre ad essere molto pericoloso, costituisce anche reato. Domenica mattina siamo stati contattati per una nuova segnalazione. Abbiamo avvisato i Carabinieri che sono intervenuti tempestivamente con una volante riuscendo a identificare le persone che si stavano aggirando nell’area».

Concorezzo: ladri all’isola ecologica, il sistema di videosorveglianza

A dare un contributo anche il sistema di videosorveglianza «che abbiamo aggiornato di recente e che presidia ottimamente l’area – continua Capitanio – Il fenomeno purtroppo si stava ripetendo spesso, ma grazie al sistema di telecamere appena aggiornato e alla collaborazione dei cittadini, riusciamo a fornire informazioni importanti in tempi rapidissimi alle forze dell’ordine».