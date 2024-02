Vimercate, truffò un minorenne autistico: presunta responsabile identificata e denunciata

Nonostante fosse ristretta agli arresti domiciliari, a fine gennaio si sarebbe recata al centro commerciale Torri Bianche dove avrebbe truffato un ragazzo minorenne affetto da autismo.

La presunta responsabile, una 41enne, identificata dai carabinieri dopo la denuncia presentata dalla madre della vittima, un 17enne, è stata denunciata in stato di libertà dai militari della Stazione di Vimercate per evasione, truffa e circonvenzione di incapace. Il ragazzo, avvicinato dalla donna, era stato indotto a consegnarle sessanta euro con la promessa di ottenere in cambio lo stesso importo in moneta.

Grazie anche alla visione delle immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza del centro commerciale e alle testimonianze di alcuni cittadini che avevano assistito ai fatti, i militari dell’Arma sono giunti all’identificazione della presunta autrice del reato.