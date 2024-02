Ceriano Laghetto: forza la porta per minacciare l’ex moglie, arrestato

L’ex marito in casa con la forza per minacciarla, ma lei riesce a chiedere aiuto alla sorella e l’intervento dei carabinieri mette fine a una notte da incubo. Un quarantenne è stato arrestato in flagranza per atti persecutori a Ceriano Laghetto nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 febbraio. I carabinieri hanno sequestrato anche un coltello.

Ceriano Laghetto: forza la porta per minacciare l’ex moglie, la donna ha chiesto aiuto alla sorella

A lanciare l’allarme proprio la ex moglie che se lo è ritrovato in casa dopo che questo, residente in un comune vicino, aveva forzato la porta d’ingresso. I carabinieri hanno trovato l’uomo in camera da letto che in stato di alterazione la stava minacciando di morte.

Ceriano Laghetto: forza la porta per minacciare l’ex moglie, non era la prima volta

I militari, dopo aver messo in sicurezza la donna, l’hanno perquisito trovandogli addosso l’arma bianca. È emerso anche che l’uomo era già stato protagonista di atteggiamenti persecutori per gelosia, mai denunciati per timori di ritorsioni. È stato trasferito nella Casa Circondariale di Monza in attesa dell’udienza di convalida.