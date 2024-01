Un tavolo contro la violenza di genere: tutta Italia raccoglie la proposta di Vimercate

Creare a partire da tutti i consigli comunali italiani un tavolo di lavoro per individuare strategie efficaci contro la violenza sulle donne. La proposta è partita da Vimercate e sta attraversando l’Italia: lo dimostrano le prime trenta adesioni nazionali ricevute. Ne dà nota il gruppo provinciale di Monza e Brianza del centrosinistra, che sottolinea come l’idea sia nata “grazie all’impegno di alcuni consiglieri comunali under 35 della Brianza, e si sta diffondendo in questi giorni in tutta Italia, attraverso la rete dei giovani amministratori legati ad Anci, l’associazione dei Comuni italiani”.

Tutto è nato “a seguito del brutale omicidio di Giulia Cecchettin e dei tanti altri casi che si ripresentano in tutto il Paese: alcuni giovani amministratori locali italiani hanno promosso nelle scorse settimane un tavolo di lavoro con lo scopo di individuare soluzioni per prevenire e combattere la violenza e le discriminazioni di genere nei propri territori”.

Un tavolo contro la violenza di genere: l’appello da Vimercate

Ora sono già più di 30 i consiglieri comunali e gli assessori che hanno firmato l’appello e “che hanno deciso di impegnarsi promuovendo nel proprio consiglio comunale l’approvazione di un atto con impegni specifici finalizzati ad approfondire il tema della violenza di genere e a individuare strumenti e soluzioni per combatterla, anche in ottica sovracomunale”. Aderire è semplice: basta scrivere alla mail stopviolenzadigenere@gmail.com.



L’appello partito da Vimercate è un manifesto in cui i giovani amministratori che sottoscrivono l’appello si impegnano a “esporsi insieme, uniti” contro la violenza di genere, “chiedendo degli impegni precisi che non rimangano solo nell’astratto, ma che abbiano risvolti concreti tra le comunità che rappresentiamo. Ogni anno il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ricordiamo le donne che subiscono, hanno subito o sono rimaste vittime di violenza. Anno dopo anno in questa giornata si susseguono report, risultati di inchieste e storie che danno l’idea dell’entità e della gravità della questione”.

Il tasso di omicidi in Italia è calato, dicono, ma quello dei femminicidi “non ha subito un miglioramento rilevante, come riportato da Istat nelle statistiche pubblicate il 24 novembre 2023”. In Italia, ricordano, muore una donna ogni tre giorni per mano di un uomo, di solito un congiunto. E un terzo delle donne può dirsi vittima di maltrattamenti, abusi e violenze. “La politica in questo senso ha una grandissima responsabilità: fare il possibile per evitare che si ripetano nuovamente episodi di violenza di genere declinata in tutte le sue diverse forme, tra cui quella fisica, psicologica ed economica.

In che modo si può arrivare a questo obiettivo?”. Per i promotori il punto di partenza è “assumere la necessaria consapevolezza che ciascuno di noi può contribuire, nel proprio piccolo, con i propri comportamenti e osservando i comportamenti altrui a prevenire episodi di violenza”.

Un tavolo contro la violenza di genere: chi ha detto sì

L’elenco dei giovani amministratori firmatari e a oggi partecipanti al tavolo di lavoro in tutta Italia:

Dossi Daniele – Consigliere Comunale – Vimercate (MB)

Mauri Laura Irene – Consigliere Comunale – Carnate (MB)

Di Paolo Vincenzo – Consigliere Provinciale – Cogliate (MB)

Antognoli Davide – Consigliere Comunale – Cassano Magnago (VA)

Usai Davide – Consigliere Comunale – Cavenago Brianza (MB)

Scotti Chiara – Consigliere Comunale – Cesano Maderno (MB)

Romanò Elisa – Consigliere Comunale – Cesano Maderno (MB)

Sicurello Marta – Consigliere Comunale – Desio (MB)

Capellini Andrea – Consigliere Comunale – Gragnano Trebbiense (PC)

Braga Matteo – Consigliere Comunale – Bareggio (MI)

Raguso Priscilla – Assessora – Polignano a Mare (BA)

Zanzottera Lorenzo – Consigliere Comunale – Bareggio (MI)

Brizzolara Sarah – Consigliera Comunale – Monza (MB)

Gelosa Mattia – Consigliere Comunale – Lissone (MB)

Fumarola Marika – Consigliere Comunale – Castellaneta (TA)

Paterna Giuseppina Mariateresa – Consigliere Comunale – Ruoti (PZ)

Giuralarocca Antonio – Consigliere Comunale – Tolve (PZ)

Vallefuoco Giuseppina – Assessora – Castel Morrone (CE)

Grasso Joana – Assessora – Polignano a Mare (BA)

Carone Pasquale – Consigliere Comunale – Polignano a Mare (BA)

Giannoccaro Paolo – Consigliere Comunale – Polignano a Mare (BA)

Ranieri Alessandro – Vicesindaco – Solaro (MI)

Talpo Christian – Assessore – Solaro (MI)

Volpi Greta – Consigliere Comunale – Solaro (MI)

Rondinone Alessandra – Assessora – Trani (BT)

Frigerio Roberto – Consigliere Comunale – Agrate Brianza (MB)

Mariani Maddalena – Consigliera Comunale – Agrate Brianza (MB)

Cocchiere Maria Paola – Consigliera Comunale – Varese (VA)

Biffi Giacomo – Vicesindaco – Cavenago Brianza (MB)

Zambon Anna – Consigliera Comunale – Gallarate (VA)

Erba Irene – Assessora – Cavenago di Brianza (MB)

Giulia Mazzitelli – Consigliera Comunale – Varese (VA)