Arcore, riparte il corso di autodifesa femminile: è l’edizione numero 39

Dal 7 febbraio ad Arcore prende il via la 39esima edizione del corso gratuito di difesa personale femminile organizzata dalla scuola di Arti Marziali Bu-Sen e patrocinata dal Comune. Il corso, creato e diretto dal maestro 7° Dan Adelio Bottani sin dal 1985 dietro richiesta di alcune donne che sentivano il bisogno di camminare più sicure per strada, è composto da 8 lezioni tenute il mercoledì sera dalle 19.30 alle 20.30 al palazzetto di via Monginevro ed è aperto a tutte le donne maggiori di tredici anni. Ultima lezione il 27 marzo.

Arcore, riparte il corso di autodifesa femminile con Bu-Sen del maestro Bottani: «Lo faccio perché voglio rendermi utile»

Durante gli incontri il maestro Bottani, affiancato da alcuni suoi allievi cintura nera, insegnerà alle donne, attraverso delle simulazioni di aggressioni reali, come difendersi.

«Faccio questo corso da quasi quarant’anni perché voglio rendermi utile. Quest’anno tutti i giorni sentiamo di nuove vittime…certo posso anche dire ad una donna come comportarsi in caso di violenza domestica, ma questo corso è più che altro finalizzato a quello che succede per strada – spiega Bottani – l’obiettivo è dare sicurezza alle donne e farle camminare più tranquille. Ho avuto un’allieva che dopo il corso è stata aggredita, è riuscita a difendersi e, chiamando i carabinieri, a far fermare il suo aggressore». Il corso, da sempre un successo, ha una trentina di posti disponibili.