Bruzzone porta a Monza il viaggio di “Favole da Incubo”, violenza sulle donne a teatro

“Favole da Incubo” è il viaggio nella manipolazione affettiva che la crimonologa e psicologa forense Roberta Bruzzone è pronta a fare a teatro e a portare anche a Monza. Il titolo riprende quello di un importante libro, uscito nel 2020, scritto a quattro mani con Emanuela Valente che raccoglieva storie di violenza e morte.

Bruzzone porta a Monza il viaggio di “Favole da Incubo”, debutto il 14 marzo a Padova

Il debutto è il 14 marzo a Padova al Teatro delli Colli. Non a caso una città che richiama il ricordo di Giulia Cecchettin e della sua storia. Ma – come ha confermato Bruzzone – nello spettacolo non si parlerà solo di Giulia, ma di molte altre donne e storie recenti, in uno spettacolo unico.

«Favole da incubo intende aiutarci a prendere coscienza di quelle voci che parlano dentro di noi, che ci spingono ancora, nostro malgrado, a fare distinzioni di genere nella vita di ogni giorno – spiega Roberta Bruzzone – Perché la presa di coscienza è il primo, necessario passo per cominciare a scardinare questi schemi mentali e fare in modo che crimini tanto orribili non trovino più un terreno in cui mettere radici, crescere e riprodursi. Intervenire in tempo per fermare l’escalation è possibile, e soprattutto è possibile innescare quel profondo cambiamento culturale che può mettere fine una volta per tutte alla violenza sulle donne».

Tantissime le date da marzo all’estate, in cui Roberta Bruzzone toccherà moltissimi teatri e città italiane e sarà anche a Monza (dove già ha presentato “Yara, autopsia di un’indagine” il 25 novembre) il 16 maggio al Villoresi. Lo spettacolo è sold out, ma sul sito www.ticketone.it si trovano tantissime altre date in Lombardia e in altre regioni.