Seveso, la chiamata al 112 di notte: “Siamo inseguiti da uno sconosciuto”

Controlli delle Compagnie Carabinieri di Desio e Seregno nel fine settimana, “con finalità preventive e di contrasto a fenomeni illeciti e di degrado nell’area settentrionale della provincia”.

I militari sono intervenuti domenica notte, a Seveso, dopo che due giovani hanno segnalato al 112 di essere seguiti a piedi da uno sconosciuto, poi risultato un egiziano 26enne, sprovvisto di documenti di identità e di permesso di soggiorno. Segnalato all’Autorità giudiziaria per la violazione delle norme contenute nel testo unico sull’immigrazione e sono state avviate le procedure per l’espulsione.

A Seveso inseguiti da uno sconosciuto, a Seregno in auto con un tasso alcolemico tre volte oltre il limite

A Seregno un 43enne del posto è stato trovato al volante in stato di ebbrezza alcolica (con tasso alcolemico di 1,65 g/l, accertato mediante etilometro in dotazione alla pattuglia). Gli è stata ritirata la patente e il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca. Segnalati anche alla Prefettura due cittadini italiani, un 35enne di Triuggio e un 20enne di Meda, trovati in possesso di cocaina e di hashish per uso personale.

Sempre a Seregno, è stato deferito in stato di libertà un 32enne di origine marocchina senza fissa dimora rintracciato in un edificio non abitato, ma in stato di abbandono, in via Buonarroti. Senza documenti di identità, è stato accompagnato presso gli uffici della locale Compagnia Carabinieri, dove è emerso che era privo di permesso di soggiorno ed è stato denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e sono state avviate le procedure per la sua espulsione.

A Seveso inseguiti da uno sconosciuto, a Limbiate rintracciato un 40enne destinato all’espulsione

A Limbiate, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Desio, durante un controllo alla circolazione stradale hanno fermato un’auto e sottoposto a controllo il conducente e due passeggeri: un 40enne di nazionalità marocchina, senza fissa dimora, è risultato destinatario di un provvedimento di

espulsione dal territorio nazionale. Sottoposto a fermo di identificazione e successivamente accompagnato presso il competente ufficio per l’esecuzione del provvedimento.