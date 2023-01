Barlassina: nominata la società per la mensa scolastica

Con l’assegnazione effettuata dalla Centrale unica di committenza di Monza per conto del Comune, alla ripresa delle lezioni di lunedì 9 gennaio subentra nel servizio di ristorazione scolastica di Barlassina la cooperativa Cirfood.

L’anno della mensa si era concluso con parecchie difficoltà, tanto che il Comune aveva anche elevato alcune sanzioni sottoforma di more per la precedente azienda a cui era affidato il servizio, per alcune problematiche relative al cambio dei menù senza le dovute comunicazioni alle famiglie ed anche per alcuni pasti speciali non serviti correttamente.

Barlassina: mensa scolastica, la vicenda

A Barlassina la precedente ditta aveva lavorato in rinnovo prolungato d’ufficio oltre la naturale scadenza della scorsa estate per le problematiche legate alla pandemia, oltretutto subentrando con il fitto del ramo d’azienda. Il Comune aveva affidato alla Cuc il compito di bandire una nuova gara, con i tempi che però si sono prolungati sino alla fine del 2022.

Proprio a ridosso delle festività, mentre i dubbi sulla ripresa del servizio imperversavano in vista del rientro dei ragazzi all’inizio di gennaio, sono state aperte le buste e valutate le offerte, sino ad aggiudicare a Cirfood, che ha già iniziato una parte del servizio, quella relativa ai pasti domiciliari per gli anziani.

Barlassina: mensa scolastica, “dal 2 gennaio controllo del servizio”

«Da lunedì 2 gennaio la nuova azienda ha preso controllo del servizio – spiega Stefania Terraneo, assessore alla scuola del comune di Barlassina – sappiamo che Cirfood lavora bene anche in altri comuni della zona e ci auguriamo lo stesso per le nostre scuole. Nei giorni scorsi ci siamo confrontati sulle diete speciali e sull’organizzazione del servizio, da lunedì 9 saremo pronti per la ripresa della refezione scolastica».

Barlassina: mensa scolastica e non solo, 700 pasti giornalieri

In tutto a gara sono stati messi 700 pasti giornalieri, comprensivi di quelli per gli studenti della scuola primaria, per alcune classi della secondaria, quelle con il tempo prolungato, e della parte per il sociale, come detto per le persone in difficoltà che necessità di pasti caldi a domicilio. La produzione dei primi continuerà ad essere realizzata nelle cucine della refezione, mentre per quanto riguarda i secondi arriveranno direttamente dal centro cottura. La gara è stata aggiudicata per un anno più un anno di rinnovo.

Barlassina: mensa scolastica, “costo del servizio non cambierà”

«E, cosa importante da comunicare alle famiglie, il costo del servizio per loro non cambierà, si rimane con il tariffario approvato per l’anno scolastico 2022/2023. Si lavora con una quota forfettaria annuale da corrispondere in tre rate pari a 692 euro».