Monza: due mamme lanciano il censimento social delle scuole

Un questionario per fotografare lo stato di salute delle scuole comunali monzesi. L’idea è di due mamme – Francesca Fiore e Rita Caldarelli, già membro della consulta di San Fruttuoso l’una e coordinatrice di quella di Triante l’altra. Entrambe madri: Fiore di due bambini per ora ancora alla scuola dell’infanzia e Caldarelli di un ragazzo che frequenta le superiori, entrambe animate dall’intento di raccogliere il maggior numero di informazioni possibili riguardanti le scuole monzesi, per inviare poi le segnalazioni direttamente al sindaco Palo Pilotto, e agli assessori preposti.

Monza: questionario scuole, quattordici domande

Il questionario, quattordici domande in tutto, è incentrato sulle scuole monzesi primarie e secondarie di primo grado statali ed è disponibile su tutte le pagine social della città, ma è sta già rimbalzando nelle chat scolastiche di diverse scuole e gruppi. Tanti gli aspetti considerati: dalla presenza di amianto nella scuola allo stato dei bagni o della mensa, dalla qualità degli infissi alla descrizione della palestra, dell’eventuale ascensore o della biblioteca scolastica. Senza dimenticare l’accessibilità dell’istituto per tutti gli utenti.

Monza: questionario scuole, il progetto

«Mia figlia inizierà la prima elementare il prossimo settembre, ci tengo che la mia città sia in grado di offrire scuole adeguate», spiega Francesca Fiore. Un tema, quello della scuola da sempre caro anche a Rita Caldarelli che come coordinatrice della consulta di Triante, e non solo, ha più volte fatto appello alla Provincia perché si trovassero nuovi spazi da destinare alle scuole superiori della città.

Il questionario è disponibile on line dallo scorso venerdì e nel primo week end di pubblicazione aveva già raccolto un centinaio di risposte.

«Lo terremo attivo il più a lungo possibile, per dare la possibilità al maggior numero di persone possibili di fare le proprie segnalazioni. Poi scaricheremo tutti i dati suddividendoli per quartiere e tra scuole elementari e medie. Una volta raccolto tutto il materiale lo invieremo direttamente al sindaco Pilotto che detiene anche la delega per l’assessorato all’Istruzione, per chiedere di intervenire laddove emergeranno le maggiori criticità», continua Fiore. Per ampliare ancora di più la platea delle risposte Fiore e Caldarelli hanno attivato anche un indirizzo mail al quale è possibile inviare le segnalazioni: censimento.scuole.monza@gmail.com.

Monza: questionario scuole, com’è nata l’idea

L’idea di un censimento delle scuole comunali è nata in seguito alla segnalazione della rottura dell’impianto di riscaldamento alla scuola media Leonardo, la scorsa settimana. «Ci auguriamo con questo questionario di poter contribuire al miglioramento dei servizi scolastici della nostra città, per affrontare le situazioni di disagio che sono presenti in alcune scuole di Monza», concludono le due promotrici. Questo è il primo sondaggio social dedicato esclusivamente alle scuole comunali di Monza.