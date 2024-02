Barlassina: ladri ripresi col cellulare dai residenti e cacciati a suon di urla

Li hanno visti aggirarsi per il cortile con fare sospetto. Ormai giravano da qualche minuto e sembravano pronti all’azione. A quel punto alcuni abitanti della zona residenziale di via Parini a Barlassina hanno estratto il cellulare e hanno cominciato a riprendere dai balconi i ladri che stavano per assaltare le villette in quel momento disabitate.

Barlassina: ladri ripresi col cellulare dai residenti, erano in due e sono scappati una volta scoperti

È successo venerdì in tardo orario. I malintenzionati si sono allontanati di corsa solamente nel momento in cui gli abitanti del posto hanno iniziato ad urlare dalle finestre, minacciandoli di chiamare le forze dell’ordine. Erano in due, o almeno questi quelli visibili, perché poi magari c’era qualcuno ad aspettarli in auto per la fuga. Slanciati, atletici. Appena sono stati scoperti, si sono allontanati di corsa e hanno fatto perdere le loro tracce nelle vie adiacenti, approfittando del buio della sera.

Questa volta i residenti si sono salvati da soli così come un paio di settimane fa ci avevano pensato i cani di casa ad allontanare i ladri che stavano scavalcando dal cancello.