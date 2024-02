Albiate, furti in abitazione: scala i balconi ma sveglia la padrona di casa, un arresto in flagranza

Si è arrampicato lungo le inferriate delle balconate di un condominio fino a raggiungere un pianerottolo e tentando poi di aprire una persiana con un fil di ferro. Tutto nelle prime ore del mattino. Tutti questi movimenti però non sono passati inosservati alla padrona di casa che ha sentito i rumori e ha chiamato i carabinieri.

Albiate, furti in abitazione: scala i balconi ma sveglia la padrona di casa, è successo all’alba del 20 febbraio

È successo all’alba del 20 febbraio in via Trento ad Albiate. Alla vista dei militari l’uomo ha provato a continuare la sua scalata fino al quarto piano, nel tentativo di nascondersi. Nonostante la mossa di sdraiarsi per non farsi vedere, è stato individuato, raggiunto, bloccato e arrestato per tentativo di furto in abitazione in flagranza.

Albiate, furti in abitazione: scala i balconi ma sveglia la padrona di casa, già colpito da ordine di espulsione

L’uomo, egiziano di 29 anni e già noto alle forze dell’ordine, è risultato colpito anche da un provvedimento di espulsione dall’Italia emesso nelle scorse settimane. Il Gip del Tribunale di Monza, nel convalidare l’arresto, ha disposto la custodia cautelare in carcere in attesa di giudizio.