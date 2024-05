Ecco come potrebbe presentarsi la futura tribuna del rettifilo dell’Autodromo di Monza: la mostra in anteprima, con un rendering del ”concept progettuale”, la società Sportium, del Gruppo Progetto CMR, specializzata nell’ideazione progettazione e sviluppo di impianti sportivi di ultima generazione.

Si tratta di un intervento, come specifica la società in una nota, “promosso da ACI” e inserito nel programma, già in corso, di riqualificazione del circuito con “strutture moderne, sostenibili e omogenee tra loro”.

Autodromo di Monza: ecco il rendering delle nuove tribune, “elemento di congiunzione con il Parco”

La nuova tribuna è stata pensata dai progettisti “come elemento di congiunzione tra il Parco e l’Autodromo” e progettata “facendo riferimento alle best practice internazionali per assicurare al pubblico il massimo comfort in termini di spazio e di visibilità”.

Presenta la facciata a lamelle con andamento curvilineo e la copertura, anch’essa a lamelle, con una forma che “trae ispirazione dalla scienza della biomimesi: le ali aperte degli uccelli in volo, che hanno ispirato gli alettoni delle macchine da corsa”.

Autodromo di Monza il rendering delle nuove tribune

La proposta progettuale di Sportium comprende anche gli spazi per il sotto tribuna e per gli sky box, “che, grazie all’utilizzo di moduli prefabbricati componibili, sono concepiti come organismi architettonici autosufficienti”.

Autodromo di Monza: ecco il rendering delle nuove tribune, accessibili a tutti e sostenibili

In termini di inclusività i diversi ambienti che compongono la tribuna sono progettati per essere accessibili a tutti, mentre parlando di sostenibilità ambientale è previsto un impianto fotovoltaico sulla copertura della tribuna per garantirne l’autosufficienza e un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria.

La prossima fase prevede la progettazione “di dettaglio – spiega Sportium – di un primo set di tribune per un totale di circa 6.000 posti a sedere, con l’obiettivo di ottenere le necessarie autorizzazioni di carattere amministrativo per la loro realizzazione”.

Autodromo di Monza: ecco il rendering delle nuove tribune, «visione che restituirà al territorio un edificio inclusivo»

«Siamo orgogliosi che la visione di Sportium per le nuove tribune dell’Autodromo Monza restituirà al territorio un edificio inclusivo, funzionale e NZEB (Nearly Zero Energy Building, ovvero un edificio ad elevata efficienza energetica NDR), con ridotti consumi e limitate emissioni di CO2, in linea con la roadmap europea verso la decarbonizzazione» dichiara Giovanni Giacobone, Managing partner di Sportium.