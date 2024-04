Lavori all’autodromo, la quarta edizione del Milano Monza Motor Show slitta a giugno 2025

Slitta di un anno la quarta edizione di MIMO Milano Monza Motor Show: a causa dei lavori di ristrutturazione dell’Autodromo Nazionale di Monza, teatro insieme a Milano dell’evento, la manifestazione motoristica si svolgerà dal 27 al 29 giugno 2025.

L’annuncio ufficiale con tutte le iniziative in programma sarà dato in occasione di un convegno organizzato in Villa Reale, a Monza, il 28 giugno, dal titolo “10 anni al 2035, come si prepara l’industria automobilistica al rush finale“.

MIMO slitta al 2025: la presentazione in un convegno a giugno in Villa Reale a Monza

Il programma del MIMO 2025 sarà quello collaudato: prevista l’esposizione di nuovi modelli delle principali case automobilistiche mondiali con test drive, e poi esibizioni di hypercar, supercar, prototipi e auto classiche.

Non mancherà inoltre la seconda edizione di Indy Autonomous Challenge, una gara tra monoposto a guida autonoma senza pilota alle quale hanno lavorato importanti università.

Lo scorso anno la tre giorni ha visto la partecipazione di oltre 60mila visitatori, anche numerose famiglie ed effettuati oltre 2000 test drive di modelli elettrici e ibridi. Presenti inoltre 3000 tra collezionisti e proprietari che hanno sfilato con i propri modelli da sogno sull’Anello Alta velocità e sulla pista di Formula 1.