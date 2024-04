Lavori all’autodromo di Monza, Sticchi Damiani (Aci): “Dopo i ritardi tornati sono ottimista”

Da Roma si è scomodato lo stesso numero uno di AC Italia, Angelo Sticchi Damiani, che ha radunato venerdì 5 aprile la stampa locale per cercare di mettere in chiaro lo stato attuale dei lavori in Autodromo, a Monza. «Devo ammettere – sono le sue prime parole – che nella prima fase l’impegno realizzativo si è rivelato più complesso nel suo insieme di quanto avevamo pensato. Già l’operare all’interno del Parco di Monza ha dei vincoli che tutti conoscono bene, a cui si sono aggiunti aspetti tecnici che effettivamente hanno procurato dei rallentamenti sul cronoprogramma che ci eravamo dati».

Uno dei nuovi sotto passi all’autodromo di Monza

Lavori all’autodromo di Monza, Sticchi Damiani: “Abbiamo strumenti e persone per tornare in pari”

L’ingegnere pugliese, che vanta una lunga esperienza su opere di questo tipo, fra le righe ha fatto intendere ai giornalisti convenuti venerdì pomeriggio in Autodromo che in effetti le scorse settimane sono state delicate da vivere a Monza come a Roma, complice anche il maltempo a cavallo fra febbraio e marzo, e che quindi si aspetta di recuperare il tempo perduto.

Alle parole iniziali che lasciavano trasparire un po’ di preoccupazione hanno però fatto seguito altrettante frasi per sottolineare la fiducia che i lavori si concludano nel migliore dei modi. «Ci sono tutti gli strumenti tecnici e le persone giuste per ritornare in pari – conferma Sticchi – e il trend operativo di questi ultimi giorni mi rende ottimista». Se stessimo parlando di un gran premio si potrebbe dire che la monoposto guidata dal capo di AC Italia, dopo aver perso posizioni nei primi giri, ora è rientrata quanto meno in zona punti.

I lavori nel rettilineo dell’autodromo di Monza

Lavori all’autodromo di Monza, Sticchi: “Sarò più presente per seguire i cantieri”

«Con la mia visita di oggi mi sono reso conto di persona che adesso siamo sulla strada giusta. Ma non mi basta per cui, nei limiti delle mie disponibilità di tempo, cercherò di esser più presente nei vari cantieri aperti nelle prossime settimane per accertarmi sul progredire dei lavori». Segno chiaro che, pur confermando piena fiducia nei suoi uomini sul campo, il presidente romano sa di essere lui l’unico a metterci la faccia con tutti i soggetti in campo.

I lavori in corso all’autodromo di Monza

Lavori all’autodromo di Monza e non solo: trattative in corso per il Gp oltre il 2025

Tralasciando quelli, pur importanti, legati al territorio o allo stesso pubblico di appassionati dei motori, sono soprattutto due gli interlocutori che attendono conferma del buon esito. Liberty Media da una parte, con la quale lo stesso Sticchi sta portando avanti le trattative per il rinnovo del Gran Premio d’Italia oltre il 2025, e dall’altra tutti i vari soggetti politici, ministeri vari e Regione Lombardia su tutti, che si sono impegnati a finanziare le opere previste ora e nei prossimi anni.

I lavori per un sottopasso dell’autodromo di Monza

Infatti, oltre a quelli in essere, sottopassi e nuovo asfalto completo che salvo imprevisti verranno consegnati entro fine maggio, si è iniziato a valutare la progettualità del secondo lotto d’intervento che interessa il paddock e la copertura dello stesso con l’innalzamento di un piano sopra ai box. Una terza fase riguarderà il rifacimento delle tribune, ma è ormai certo che di queste opere se ne parlerà fra un paio d’anni.