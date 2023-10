La piscina comunale di Arcore potrebbe non riaprire il 6 novembre come previsto a inizio lavori.

A confermare le voci che ormai da giorni circolano sullo stato dell’avanzamento dei lavori al centro sportivo comunale gestito dalla società InSport, è stato l’assessore ai lavori pubblici Lorenzo Belotti: «È verosimile che ci sarà uno slittamento nella data di apertura – ha confermato il vicesindaco arcorese – non sta a me definire le tempistiche, ma a InSport e loro ufficialmente non si sono ancora pronunciati sulla questione».

Arcore: slitta la riapertura della piscina comunale, il maltempo estivo ha causato ritardi

La causa dei ritardi sul programma di lavoro alla piscina sarebbe imputabile al maltempo che ha fortemente colpito la Brianza in estate. Al di là dei due grossi eventi metereologici di luglio e agosto, che non parrebbero aver recato alcun danno all’opera, il forte vento avrebbe impedito alla gru di lavorare in sicurezza per diversi giorni.

Arcore: la situazione nelle parole del vicesindaco

«Il rifacimento della copertura è un lavoro complesso – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici – si tratta di sollevare pesanti lastre con una gru. Con l’agosto ventoso che abbiamo sperimentato quest’anno, sollevare le lastre era davvero pericoloso».

Facendo una panoramica sullo stato dei lavori attuale, il vicesindaco Belotti ha continuato: «I lavori all’interno della piscina (di competenza comunale, ndr) stanno procedendo bene: pavimentazione della palestra e spogliatoi, impianti elettrici e illuminazione. A livello comunale, per quanto riguarda questi lavori di efficientamento realizzati grazie al contributo di Regione Lombardia, abbiamo chiesto una proroga. Noi, così come tutti gli altri comuni. Si trattava di lavori ambiziosi con tempistiche molto strette. Ad essere indietro sono i lavori sulla copertura: al momento è stata posizionata la lamiera di supporto che sarà lo strato portante del nuovo tetto».

Arcore: corsi fitness all’oratorio Sacro Cuore

Intanto Insport ha deciso di spostare i corsi fitness all’oratorio Sacro Cuore fino quando non riaprirà il centro natatorio.

Arcore: per nuotare l’utenza deve spostarsi a Concorezzo o a Brugherio

Questa situazione certamente pesa per l’utenza abituata a fare qualche nuotata nell’impianto di via San Martino, tenuto conto che ormai nella Brianza Occidentale non si può nemmeno contare sul centro natatorio di via Degli Atleti a Vimercate chiuso da oltre cinque anni e prossimo alla demolizione per ricostruirlo ex novo. Per fare un tuffo in acqua bisogna spostarsi a Concorezzo o a Brugherio. Un disagio non da poco anche perché spesso le scuole organizzano corsi di nuoto sfruttando la piscina comunale e tra Vimercate e Arcore manca un centro natatorio per una popolazione complessiva di 44mila abitanti a cui si potrebbero sommare anche i residenti dei Comuni limitrofi.

Insomma c’è da attendere con un po’ di pazienza la riapertura della piscina arcorese sperando che il maltempo o il vento non condizionino nuovamente l’avanzamento dei lavori del cantiere aperto la scorsa estate. Per Vimercate invece i tempi sono ancora più incerti per vedere nuovamente in funzione la piscina.